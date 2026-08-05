Издирват българка и сина й за убийство в Гърция, тялото на жертвата е открито във фризер

Жертвата е открита със завързани крайници

Тялото е престояло във фризера близо година

Следите им водят към България

45-годишна българка е във фокуса на гръцкото разследване на зловещи случай в атинското предградие Калитеа. Тя е издирвана заради открито във фризер тяло на 65-годишен пенсиониран моряк

Според оперативните данни жената е напуснала Гърция и е поела към България с детето си.

Разследващите органи в Гърция очакват пълното размразяване на тялото на 65-годишен пенсиониран моряк, намерено във фризер в жилище в атинското предградие Калитеа, за да бъде извършена съдебномедицинска аутопсия. Очаква се експертизата да разкрие ключови подробности около тежкото престъпление, предизвикало широк обществен отзвук.

Жертвата е открита със завързани крайници и запушена с изолирбанд уста, покрита с чаршаф. На местопроизшествието са установени и следи от кръв. Според първоначалната оценка на съдебния лекар тялото е престояло във фризерното отделение приблизително една година.

Полицейските органи фокусират разследването върху 45-годишна българска гражданка, с която пострадалият е съжителствал на съпружески начала и от която има дете, както и върху 27-годишния ѝ син от предишен брак. Според оперативните данни жената е напуснала територията на Гърция в посока България заедно с малолетното си дете броени дни преди роднина на 65-годишния мъж да обяви официално изчезването му. Близките на жертвата съобщават и за липсата на значителни парични средства от банковите му сметки.

Гръцките власти, които предполагат, че заподозрените се намират на българска територия, са задействали каналите за международно сътрудничество и са информирали Интерпол.

На зловещата констатация първи се натъква съдебен изпълнител, пристигнал на адреса на улица „Евангелистрия" за връчване на заповед за запор срещу българската гражданка, съобщава БГНЕС. Заварвайки вратата незаключена, той влиза в апартамента и незабавно сигнализира полицията.