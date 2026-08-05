Германия следи руски опити за намеса в регионалните избори

Германските служби за сигурност следят руски опити за влияние върху регионалните избори през септември чрез целенасочени кампании за дезинформация, предаде ДПА, цитирана от БТА.
В интернет се разпространяват видеоклипове, насочени срещу политици и партии, които не се смятат за приятелски настроени към Русия. По информация на службите мишена са всички партии с изключение на крайнодясната „Алтернатива за Германия" и популисткия Съюз „Сара Вагенкнехт".
Става въпрос за няколкостотин видеоклипа, в които са използвани логата на германски медии, за да изглеждат достоверни. Те са разпространявани в платформи, сред които Екс, като голяма част впоследствие са били изтрити.
Кампаниите са част от т.нар. операция „Матрьошка", наблюдавана и по време на федералните избори в Германия през миналата година.
Първоначално руски участници са се опитали да задълбочат разделението между Източна и Западна Германия чрез неверни твърдения, че деца от източната част на страната са тормозени в училища на запад. След това са разпространявани фалшиви обвинения срещу местни политици за присвояване на средства и сексуални престъпления.
Според представители на германското правителство тези действия са част от по-широката хибридна заплаха, която Русия представлява за страната. Зад кампаниите стои цяла екосистема за дезинформация от държавни и недържавни участници, а методите непрекъснато се развиват, включително чрез използването на изкуствен интелект.
На 6 септември избирателите в Саксония-Анхалт ще изберат нов местен парламент, а на 20 септември избори ще има в Мекленбург-Предна Померания и Берлин.