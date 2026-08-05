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Турската прокуратура поиска сваляне на имунитета на Йозгюр Йозел, лидер на новосъздадената "Нова партия"

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Йозгюр Йозел КАДЪР: Екс/@eczozguroze

Главната прокуратура в Анкара е приключила разследванията срещу лидера на новосъздадената „Нова партия" Йозгюр Йозел и е изпратила в Министерството на правосъдието искане за сваляне на депутатския му имунитет, съобщи „Медияскоп", цитирана от БТА.

Йозел е разследван за „верижно получаване на подкуп". Отделно искане със сходни мотиви е изготвено и за депутата от същата партия Вели Агбаба.

Според прокуратурата преди местните избори през март 2024 година е била осигурена материална облага при издигането на кандидатурата на Мухитин Бьоджек за кмет на Голяма община Анталия.

Твърди се, че Йозел е използвал влиянието и правомощията си, за да осигури номинацията на Бьоджек, като в различни периоди е получил финансови облаги от Вели Агбаба или чрез него. Прокуратурата смята, че са налице данни за престъпление по няколко разпоредби на Турския наказателен кодекс.

Исканията са изпратени на Министерството на правосъдието за проверка. Ако не бъдат установени процедурни пропуски, те трябва да бъдат препратени към Президентството, а оттам – внесени за разглеждане в председателството на турския Меджлис.

Турските власти предприеха редица акции срещу представители на опозицията в парламента и местната власт. През последните месеци много опозиционни кметове и общински служители бяха арестувани по обвинения в корупция и злоупотреба с власт. Сред тях е и намиращият се в затвора бивш кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, смятан за основен политически опонент на президента Реджеп Тайип Ердоган.

Турският апелативен съд отстрани Йозгюр Йозел от председателския пост в Народнорепубликанската партия и възстанови на него предшественика му Кемал Кълъчдароглу. Впоследствие Йозел напусна НРП и основа „Нова партия".

Йозгюр Йозел КАДЪР: Екс/@eczozguroze

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