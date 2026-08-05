ЕС отпуска на Украйна още 1,4 млрд. евро от замразени руски активи

Европейският съюз ще предостави на Украйна още 1,4 млрд. евро от приходите, натрупани от замразените руски активи, съобщи Европейската комисия, цитирана от Ройтерс и БТА.
Средствата са преведени на ЕС на 3 август. Те са генерирани от лихви по парични салда, които са част от активите на руската централна банка, замразени след началото на пълномащабната инвазия в Украйна.
„Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила, и ние използваме приходите от замразените руски активи, за да се уверим, че ще го направи", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
По думите ѝ сумата ще подкрепи продължаващата съпротива на Украйна срещу войната на Русия.