Русия обяви, че е поразила 7 логистични центъра и 3 товарни кораба в Украйна

Русия съобщи, че през нощта е нанесла удари по седем логистични центъра в Киев и Киевска област, както и по три товарни кораба в Черно море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според руското Министерство на отбраната обектите са били използвани за съхранение и разпределение на стоки с възможно двойно предназначение и компоненти за дронове. Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди по независим път тези твърдения.

По данни на украинските власти при атаката са загинали най-малко 17 души. Ударите са част от засилващата се руска въздушна кампания срещу обекти, които Москва свързва с украинските Сили за безпилотни системи.

Четири от поразените логистични центрове се намират в Киев. Сред тях е иновационният терминал и логистичен център на „Нова поща", определен от руското министерство като най-големия автоматизиран център за сортиране на компоненти с двойна употреба. При атаката са използвани наземно базирани ракети и ударни дронове с голям обсег.

Други три склада са били поразени в Киевска област. Сред тях е голям сортиращ комплекс на „Нова поща", в който според Москва са били съхранявани дронове от самолетен тип и компоненти за тях.

Руското военно министерство съобщи и за удари по три товарни кораба южно от пристанището на Одеса. Без да представи доказателства, ведомството заяви, че плавателните съдове са доставяли оръжия и военно оборудване за украинската армия.

От 18 юли украински дронове са атакували най-малко 20 склада на най-големия руски онлайн търговец „Уайлдберис", като част от тях са били унищожени. Продължили са и ударите срещу руски петролни рафинерии. Киев заявява, че целта му е да пренесе бойните действия на руска територия и да повиши цената, която Москва плаща за войната.