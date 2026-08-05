Фон дер Лайен осъди руската атака, при която загинаха най-малко 17 души

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Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди остро руската атака срещу Украйна през изминалата нощ, при която бяха убити най-малко 17 души.

„За пореден път се събуждаме с новина за ужасни зверства, извършени от Русия посредством нейните въздушни нападения срещу Украйна", написа тя в социалната платформа Екс.

Фон дер Лайен подчерта, че Русия трябва да плати за причинените разрушения. По този повод тя обяви, че Украйна ще получи още 1,4 млрд. евро от приходите, генерирани от замразените руски активи.