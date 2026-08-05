75 съдебни решения срещу администрацията на Тръмп за нарушения на свободата на словото

Президентът Доналд Тръмп неведнъж поставяше свободата на словото в центъра на кампанията си за втори мандат, като при встъпването си в длъжност през януари 2025 г. обеща да прекрати това, което определи като години на „правителствена цензура".

Оттогава обаче поредица от съдебни решения заключиха, че администрацията му е направила обратното. Анализ на „Ройтерс", цитиран от newrepublic установява, че федерални съдии са постановили в 75 случая, че правителството на Тръмп е нарушило права, гарантирани от Първата поправка на американската Конституция, включително свободата на словото, религията и медиите.

Безпрецедентният отпор от страна на съдилищата на конституционни основания включва множество решения, според които администрацията е ограничавала или възпирала изразяването на граждани и организации, противопоставящи се на политическия дневен ред на републиканския президент.

„Осезаемото неразбиране от страна на президента, че правителството просто няма право да търси възмездие за изказвания, които той не харесва, представлява сериозна заплаха за свободата на словото на американците", написа съдията от федералния съд в Бостън Уилям Йънг.

Йънг, назначен от републиканския президент Роналд Рейгън, постанови през септември, че администрацията незаконно е задържала, депортирала и отнемала визи на чуждестранни студенти и преподаватели заради тяхната подкрепа за палестинската кауза.

Други съдии установиха, че федерални агенции са прекратили финансиране за университети, сред които и Харвард, след като учебните заведения са отказали да се съобразят с идеологическите изисквания на администрацията; че са предприемани ответни действия срещу адвокатски кантори заради тяхната правна дейност; както и че при протести е било използвано прекомерно полицейско насилие.

Според съдебните решения тези действия са поставили под въпрос границите на правомощията на изпълнителната власт и защитата на основните конституционни свободи в Съединените щати.