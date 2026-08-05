Исландия експулсира 21 активисти заради акция срещу китолова

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Исландските власти разпоредиха експулсирането на 21 активисти от фондацията за правата на животните „Пол Уотсън", които предприеха акция срещу китолова в страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Корабът им „Бандеро" беше задържан през нощта срещу петък, след като се опитал да възпрепятства „Хвалур 9" – един от последните действащи китоловни кораби в Исландия.

Всички членове на екипажа са получили заповеди за експулсиране и забрана да се връщат в страната, съобщи говорителят на исландската полиция Гунар Рунар Свейнбьорнсон.

Исландия е една от малкото държави, наред с Норвегия и Япония, които все още разрешават търговския китолов. Правителството обаче планира през есента да внесе законопроект за забраната му.