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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23338736 www.24chasa.bg

Исландия експулсира 21 активисти заради акция срещу китолова

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Китовете са много важни за климата, защото изпражненията им подхранват фитопланктона, поглъщащ въглеродните емисии от въздуха. Популацията на гигантските морски бозайници обаче е намаляла с почти 90% заради индустриалния китолов. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Исландските власти разпоредиха експулсирането на 21 активисти от фондацията за правата на животните „Пол Уотсън", които предприеха акция срещу китолова в страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Корабът им „Бандеро" беше задържан през нощта срещу петък, след като се опитал да възпрепятства „Хвалур 9" – един от последните действащи китоловни кораби в Исландия.

Всички членове на екипажа са получили заповеди за експулсиране и забрана да се връщат в страната, съобщи говорителят на исландската полиция Гунар Рунар Свейнбьорнсон.

Исландия е една от малкото държави, наред с Норвегия и Япония, които все още разрешават търговския китолов. Правителството обаче планира през есента да внесе законопроект за забраната му.

Китовете са много важни за климата, защото изпражненията им подхранват фитопланктона, поглъщащ въглеродните емисии от въздуха. Популацията на гигантските морски бозайници обаче е намаляла с почти 90% заради индустриалния китолов. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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