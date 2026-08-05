Задържаха 13 общински служители при акция за манипулиране на търгове в Истанбул

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13 служители на истанбулската община Авджълар са задържани при полицейска операция по разследване за манипулиране на обществени поръчки, съобщава турският вестник „Миллиет", цитиран от БТА.

Сред арестуваните е директорът на департамента „Обществени дейности" Невзат Ялчън. Звеното отговаря за изграждането и поддръжката на пътища, мостове, сгради и друга общинска инфраструктура.

Разследването на Главната прокуратура в Кючюкчекмедже е свързано с търг за асфалтиране в различни квартали на Авджълар през 2022 година. Според прокуратурата комисията е определила прогнозна стойност от 10,167 млн. турски лири, без да проучи публичните цени, и е приела завишени оферти. Предполагаемата загуба за общината е 3,302 млн. лири.

Разследващите твърдят също, че комисията е пренебрегнала данни от търговския регистър за връзки между някои от участвалите в процедурата компании.

В община Авджълар, която е компактно населена с изселници от България, на местните избори през март 2024 година победи опозиционната Народнорепубликанска партия.

Кметът Джанер Утку Чайкара беше арестуван през юни 2025 година при разследването за корупция срещу Голямата община на Истанбул. Той остава в затвора и е отстранен от длъжност.