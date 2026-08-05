Секторът на услугите в Русия продължи да се свива през юли

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Дейността в руския сектор на услугите се е свила през юли, но с най-бавния темп от три месеца насам, сочат резултатите от проучване на „Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global), цитирани от ДПА и БТА.

Индексът на мениджърите по доставките (PMI) в сектора се е повишил от 48,2 пункта през юни до 49 пункта през юли. Стойност под 50 пункта показва свиване на активността.

Спадът се дължи на слабото потребителско търсене и намаляването на новите поръчки за четвърти пореден месец. Темпът на понижението им обаче е бил най-бавният от три месеца.

Доставчиците на услуги са продължили да съкращават работни места. Част от незаетите позиции след доброволни напускания не са били запълнени, а работното време е било намалено заради слабото търсене.

Инфлацията при производствените ресурси се е ускорила поради недостига на гориво и по-високите разходи за доставки и логистика. Продажните цени също са нараснали с по-бърз темп, въпреки че инфлацията остава исторически ниска.

Оптимизмът на бизнеса за бъдещето се е повишил, но продължава да е значително под средното равнище.

Съставният индекс на мениджърите по доставките се е увеличил от 48,9 пункта през юни до 49,6 пункта през юли, което показва незначително свиване на руската бизнес активност. Промишлеността е отчела устойчив ръст на производството, докато секторът на услугите е останал в спад.