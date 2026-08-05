Най-малко 56 души са екзекутирани в Иран от 19 март

Най-малко 56 души са били екзекутирани в Иран от 19 март по обвинения в застрашаване на националната сигурност, заяви върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, цитиран от Ройтерс и БТА. Двадесет и седем от смъртните присъди са били по дела, свързани с протестите, избухнали в началото на годината.

Тюрк изрази безпокойство от увеличаването на екзекуциите и издадените смъртни присъди от март насам. Според него наказанието се използва за всяване на страх сред населението и потискане на несъгласието.

Над 100 души са застрашени от екзекуция по обвинения, свързани с националната сигурност. Върховният комисар определи като тревожен и темпа, с който се изпълняват смъртни присъди за престъпления, свързани с наркотици.

Той призова Иран да преустанови всички екзекуции и да премахне смъртното наказание. По думите му в страната се нарушават принципите на справедливия съдебен процес и надлежната правна процедура.

Правозащитни организации твърдят, че иранските власти са засилили репресиите срещу опонентите си след началото на войната, предизвикана от американско-израелските удари по Иран в края на февруари.

Иранската дипломатическа мисия в Женева не е отговорила на запитването на Ройтерс за коментар. Властите в Техеран защитават съдебните процедури и прилагането на смъртното наказание, като посочват, че те са съобразени с националното законодателство и са необходими за гарантирането на обществената сигурност.