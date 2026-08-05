Сестрата на Ким Чен Ун: Япония се превръща във военна държава

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Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун обвини Япония, че „ се превръща във военна държава", след като Токио засили военната си позиция в Тихоокеанския регион.

Япония постепенно се отдалечава от своя следвоенен пацифистки статут, като увеличава военните разходи, разширява отбранителните си партньорства и разполага ракетни установки на отдалечените си острови, пише в изявлението.

В изявление, разпространено от държавната информационна агенция на Северна Корея KCNA, Ким Йо Чен заяви, че ръководството в Пхенян ще разработи допълнителни военни варианти, които според нея са пряка последица от трансформацията на Япония.

„Япония, държава с военно-престъпно минало, ускорява превръщането си във военна държава", се казва в изявлението.

Ким посочи като доказателства неотдавнашните изпитания на американски крилати ракети с голям обсег Tomahawk от страна на Япония, както и участието ѝ през май в съвместни военни учения, водени от САЩ във Филипините. Според нея това показва подкрепата на Вашингтон за „опасни военни действия" в Тихия океан.

По думите ѝ Токио се стреми да изгради способности за превантивен удар. „Никога няма да останем пасивни наблюдатели на военната еволюция на Япония, която може да представлява сериозна заплаха", заяви тя.

В сряда японското министерство на отбраната потвърди пред AFP, че проведеното миналата седмица изпитание на ракети Tomahawk е било първото за страната.

Японският министър на отбраната заяви във вторник, че армията трябва да бъде укрепена „с чувство за спешност и криза", след като нов правителствен доклад предупреди за нарастващи заплахи от страна на Китай, Русия и Северна Корея.

Япония окупира целия Корейски полуостров до капитулацията си през 1945 г. в края на Втората световна война, след което полуостровът беше разделен на две държави по 38-ия паралел, припомня Euronews.

Наследството от периода на жестокото японско колониално управление продължава да оказва влияние върху външната политика както на Северна, така и на Южна Корея.

„Ако наследниците на милитаризма, които са наследили гените на коварството и агресията, са се сдобили със смъртоносни оръжия, ще се случи нещо неприятно", се казва още в изявлението на Ким.

След капитулацията си през Втората световна война Япония е домакин на американски военни бази.

През 2025 г. страната увеличи военните си разходи с 9,7% до 62,2 милиарда долара (53,9 милиарда евро), което представлява 1,4% от БВП – най-високият дял от 1958 г. насам.

Китай, който е ключов съюзник на Северна Корея, също изрази тревога от това, което определя като „нов милитаризъм" в Япония.

Отношенията между Токио и Пекин се влошиха, след като новият японски министър-председател Санае Такаичи, известна с твърдите си позиции, заяви през ноември, че евентуални действия на Китай за завладяване на Тайван биха могли да наложат реакция от страна на японските въоръжени сили.

Пекин отдавна смята Тайван за част от своята територия и не изключва възможността да го присъедини със сила.

Пхенян многократно е заявявал, че е „необратимо" ядрена държава, след като срещата на върха между Ким Чен Ун и президента на САЩ Доналд Тръмп през 2019 г. се провали заради разногласия относно облекчаването на санкциите.