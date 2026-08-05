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Извънредно положение във Вашингтон и Орегон заради мащабни пожари

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Овъглен миниван сред отломки от изгорели къщи в Спокейн. СНИМКА: РОЙТЕРС

В американските щати Вашингтон и Орегон е обявено извънредно положение заради множество активни горски пожари, съобщиха от Ситуационния център на Министерството на външните работи.

Пожарите в северозападната част на САЩ причиняват значителни материални щети, а местните власти извършват мащабни евакуации. Най-тежка е обстановката в района на Спокейн, щата Вашингтон, и около планината Стинкингуотър в Орегон.

Хиляди жители на части от Спокейн получиха заповеди за евакуация, докато пожарникарите се борят с няколко огнища, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Предупреждения за влошено качество на въздуха са издадени за почти цялата територия на Орегон. В близост до Националната гора Очоко са измерени опасни за здравето стойности.

МВнР препоръчва на българските граждани да избягват пътувания до засегнатите райони, освен при крайна необходимост. В зоните със силно замърсен въздух трябва да се ограничи престоят на открито, особено на малки деца, възрастни хора и лица с хронични заболявания. Препоръчва се и използването на високоефективни филтри и пречистватели за въздух.

Българите, които се намират във Вашингтон и Орегон, трябва редовно да следят информацията на Северозападния междуведомствен координационен център за развитието на пожарите, евакуационните заповеди, затворените пътища и местата за временно настаняване.

Овъглен миниван сред отломки от изгорели къщи в Спокейн. СНИМКА: РОЙТЕРС

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