Започва процесът срещу сочения за организатор на убийството на рапъра Тупак Шакур

Мъжът, сочен от прокуратурата за организатор на убийството на рапъра Тупак Шакур през 1996 г., се изправя пред съда на 10 август – почти три десетилетия след фаталната стрелба в Лас Вегас, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

63-годишният Дуейн Дейвис, известен като Кийфи Ди, е обвинен в убийство със смъртоносно оръжие, извършено в съучастие и в полза на престъпна банда. Той е в затвора от края на 2023 г. и не се признава за виновен.

Очаква се процесът да продължи около месец. Прокуратурата ще се опита да докаже, че Дейвис е организирал нападението и е осигурил оръжието. Той е пътувал в белия кадилак, от който са произведени фаталните изстрели, и е един от малкото останали живи свидетели на случилото се.

На 7 септември 1996 г. Шакур се вози в БМВ, управлявано от съоснователя на Death Row Records Марион Найт. Докато автомобилът чака на червен светофар край булевард „Лас Вегас стрип", до него спира бял кадилак и от колата е открита стрелба. Рапърът е прострелян няколко пъти и умира шест дни по-късно, а Найт получава леки наранявания.

Според обвинението нападението е било отмъщение за побоя над племенника на Дейвис – Орландо Андерсън, извършен от Шакур и неговото обкръжение във фоайето на хотел-казино часове преди стрелбата. Покушението е представено като кулминация на конфликт между свързаните с враждуващи улични банди звукозаписни компании Death Row Records и Bad Boy Records.

Делото на прокуратурата се основава основно на автобиографичната книга Compton Street Legend, на която Дейвис е съавтор, както и на негови изявления пред медиите и полицията. В мемоарите си той пише, че е седял на предната седалка в кадилака и е подал пистолет на пътуващите отзад.

Защитата твърди, че няма преки доказателства Дейвис да е ръководил покушението. Адвокатите му поддържат тезата, че части от книгата са художествена измислица и заради съавторството не може да се установи кои думи са негови. Опитът им да блокират използването на мемоарите и на запис от полицейски разпит през 2008 г. беше неуспешен.

Доведеният брат на рапъра Морис Шакур заяви, че семейството е преживяло три десетилетия на постоянен стрес, но остава „предпазлив оптимист", че истината ще бъде установена.

Тупак Шакур е сред най-влиятелните изпълнители в историята на хип-хопа. Албумите му са продадени в над 75 милиона копия по света, а сред най-популярните му песни са California Love, Changes и Dear Mama.