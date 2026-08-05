Папата ще посети Уругвай, Аржентина и Перу през ноември

Папа Лъв XIV ще направи апостолическо посещение в Уругвай, Аржентина и Перу от 6 до 17 ноември, съобщиха Ройтерс и БТА, позовавайки се на Светия престол.

Това ще бъде първата му обиколка в Южна Америка като глава на Римокатолическата църква. Визитата има особено значение, тъй като преди избирането си за папа миналата година Лъв XIV в продължение на десетилетия е бил мисионер и епископ в Перу.

Папата ще бъде в Уругвай от 6 до 8 ноември, след което ще посети Аржентина, където ще остане до 11 ноември. Последният етап от обиколката му ще бъде в Перу и ще продължи до 17 ноември.

В Уругвай Лъв XIV ще посети Монтевидео, Пайсанду и Флорида, в Аржентина – Буенос Айрес, Кордоба и Лухан, а в Перу – Лима, Чиклайо, Куско и Пукалпа. Подробната програма ще бъде публикувана по-късно, уточниха от Ватикана.

Лъв XIV е първият папа, роден в САЩ, и притежава перуанско гражданство. Между 2015 и 2023 г. той е бил епископ на северозападния перуански град Чиклайо.

За последно действащ папа посети Южна Америка през 2018 г., когато покойният Франциск пътува до Чили и Перу. Въпреки че беше първият папа от американския континент и родом от Аржентина, той не посети родината си по време на своя понтификат.