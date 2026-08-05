Украйна получава три пъти по-малко ракети за ПВО спрямо 2025 г.

Доставките на ракети за противовъздушна отбрана за Украйна са три пъти по-малко в сравнение с 2025 г., заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Това се отнася не само за този летен период, но и за всеки период от първата половина на тази година", написа Зеленски в социалната мрежа „Екс". Той призова политиците в съюзническите държави да одобрят повече доставки.

Изявлението му идва след масирана руска атака срещу Киев през изминалото денонощие, при която Украйна не успя да прехване нито една от изстреляните ракети.