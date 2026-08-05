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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23339121 www.24chasa.bg

Украйна получава три пъти по-малко ракети за ПВО спрямо 2025 г.

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Володимир Зеленски Снимка: КАДЪР: Ютуб/POLITICO

Доставките на ракети за противовъздушна отбрана за Украйна са три пъти по-малко в сравнение с 2025 г., заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Това се отнася не само за този летен период, но и за всеки период от първата половина на тази година", написа Зеленски в социалната мрежа „Екс". Той призова политиците в съюзническите държави да одобрят повече доставки.

Изявлението му идва след масирана руска атака срещу Киев през изминалото денонощие, при която Украйна не успя да прехване нито една от изстреляните ракети.

Володимир Зеленски

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