Взривиха колата на шефа на руски завод за дронове в Екатеринбург (Видео)

Директорът на на завода за дронове „Уралдронзавод" Владимир Ткачук е бил тежко ранен при взрив на автомобила му в Екатеринбургска област, съобщиха руските оперативни служби, цитирани от ТАСС.
Ткачук е настанен в интензивно отделение, където лекарите се борят за живота му. При експлозията е загинал неговият шофьор, съобщи вестник „Комерсант", цитиран от БТА.
Засега няма подробности за обстоятелствата около взрива и кой може да е отговорен за него.
🇷🇺Yekaterinburg, a car exploded, belonging to the director of a Russian company that manufactures FPV drones, who also runs a military channel with 600,000 subscribers.— Karl 12½1/4❾¾™ (@Carolus_XII_Rex) August 5, 2026
The injured man is in the intensive care unit in a serious condition. pic.twitter.com/rJx3xi3jWQ