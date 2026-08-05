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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23339148 www.24chasa.bg

Взривиха колата на шефа на руски завод за дронове в Екатеринбург (Видео)

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Взрив Снимка: Pixabay

Директорът на на завода за дронове „Уралдронзавод" Владимир Ткачук е бил тежко ранен при взрив на автомобила му в Екатеринбургска област, съобщиха руските оперативни служби, цитирани от ТАСС.

Ткачук е настанен в интензивно отделение, където лекарите се борят за живота му. При експлозията е загинал неговият шофьор, съобщи вестник „Комерсант", цитиран от БТА.

Засега няма подробности за обстоятелствата около взрива и кой може да е отговорен за него.

Взрив Снимка: Pixabay

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