Грък държал тялото на баща си във фризер две години и половина, получавал пенсията му

Полицията в Гърция арестува 55-годишен мъж, държал тялото на починалия си баща във фризер в продължение на две години и половина, за да получава пенсията му, съобщи телевизия „Скай", цитирана от БТА.

Тялото на 90-годишния мъж е открито във фризер в затворен хотелски комплекс в село Мистра, област Лакония на полуостров Пелопонес. Задържаният е собственик на хотела и син на починалия.

Случаят е разкрит, след като полицията получила информация, че възрастният мъж, роден през 1936 г., не е виждан от дълго време. Синът му първоначално заявил, че баща му е заминал за Атина и живее там. След разпит на другия син на възрастния мъж станало ясно, че информацията е невярна.

При обиск на хотела полицаите открили тялото във фризера. Собственикът признал, че баща му е починал от естествена смърт преди две години и половина. Вместо да съобщи за смъртта му, той прибрал тялото във фризера, за да продължи да получава пенсията му.

Мъжът вземал и пенсията на починалата си преди години майка, която след смъртта ѝ се полагала на баща му.

Задържаният трябва да се яви днес пред съда в Спарта.