Путин посочи Денис Лямин за командир на новите руски войски за дронове

Руският президент Владимир Путин посочи Денис Лямин за командир на бъдещите руски войски за безпилотни системи, които ще отговарят за използването на дронове на бойното поле. Назначението е част от преструктурирането на руската армия в момент, когато войната в Украйна навлиза във втората половина на петата си година.

Досега Лямин беше началник на щаба на руската групировка войски „Център". Според Путин именно той е един от най-квалифицираните специалисти в областта на безпилотните системи.

„На всички е добре известно, че сме взели решение за създаването на нов род войски – Войски за безпилотни системи. Възникна задачата да се намери човек, който се е изявил по най-добрия начин в подобна работа", заяви руският президент по време на излъчено по телевизията съвещание с висшето военно ръководство в Кремъл, цитиран от ТАСС, пише БТА.

Обръщайки се към Лямин, Путин подчерта, че новият род войски тепърва предстои да бъде сформиран.

„Искам да изразя надежда, че вие, а така смятат и министърът на отбраната, и началникът на Генералния щаб, ще доведете докрай сформирането на новия род войски за безпилотни системи и ще го оглавите в близко бъдеще", каза той.

Денис Лямин е възпитаник на Школата за командване на танкови войски и дълги години е служил в сухопътните войски.

По време на същото съвещание Путин обяви и други кадрови промени. Досегашният командир на групировката войски „Център" Валерий Солодчук ще стане началник на всички тилови служби на руската армия. На негово място ще бъде назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, който досега командваше групировката войски „Изток".

Руският президент определи групировката „Център" като ключова за усилията на Москва да установи контрол над цялата Донецка област, която остава един от основните военни приоритети на Русия.