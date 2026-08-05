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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23339605 www.24chasa.bg

Деветима германци останаха без подслон на Крит след измама с луксозна вила

Бойка Атанасова, Атина

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СНИМКА: Pixabay

Мечтаната почивка на деветима млади германци на остров Крит се превърна в кошмар, след като се оказаха жертви на интернет измама. Туристите платили 4602,45 евро за луксозна вила, но при пристигането си разбрали, че нямат валидна резервация.

Младежите, на възраст около 20 години, планирали да почиват в района на Ираклио от 3 до 13 август. Те открили предложението в германската платформа FeWo-direkt, част от туристическия бранд Vrbo.

Преди да извършат плащането, германците се свързали с предполагаемия управител на вилата и получили уверение, че всичко с резервацията е наред. Обявата изглеждала напълно достоверна, тъй като съдържала снимки и информация за реално съществуващ туристически обект.

Зад схемата стоял мъж, представил се като Вангелис Т., който използвал чуждите данни, за да убеди туристите да преведат сумата за десетдневния престой.

Измамата станала ясна едва когато деветимата пристигнали на острова и се оказали без достъп до обещаната вила и без осигурено място за нощуване.

Случаят е поредно предупреждение към туристите да извършват плащания единствено чрез официалните системи на платформите и предварително да проверяват дали собственикът и обявеният имот са действителни.

СНИМКА: Pixabay

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