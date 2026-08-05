Макрон: Русия трябва да плати цената за агресията си

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Русия трябва да плати цената за агресията си. Това заяви френският президент Еманюел Макрон. Той осъди последната масирана руска атака срещу Киев и заяви, че Европейският съюз и неговите партньори ще увеличат натиска върху Москва чрез нови санкции, като същевременно ще продължат да оказват военна подкрепа на Украйна, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Макрон определи нападението срещу украинската столица като „недопустимо" и заяви, че то е част от водената от Русия „политика на терор", пише БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс френският държавен глава подчерта, че всяка нова атака потвърждава необходимостта Русия да понесе последствията от своята агресия и да бъде държана отговорна за извършените престъпления.

„Европейският съюз и неговите партньори ще продължат да засилват натиска върху Русия, най-вече чрез налагането на нови санкции, като същевременно ще увеличат военната помощ за Украйна, за да може тя да се отбранява и да защитава своето население", написа Макрон.

Той увери, че съюзниците на Украйна „няма да се поддадат нито на умората, нито на заплахите".

Днес стана ясно, че Европейският съюз ще предостави на Украйна още 1,4 млрд. евро от приходите, натрупани от замразените руски активи.

Средствата са преведени на ЕС на 3 август. Те са генерирани от лихви по парични салда, които са част от активите на руската централна банка, замразени след началото на пълномащабната инвазия в Украйна.

„Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила, и ние използваме приходите от замразените руски активи, за да се уверим, че ще го направи", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

По думите ѝ сумата ще подкрепи продължаващата съпротива на Украйна срещу войната на Русия.