Германската прокуратура за борба с екстремизма разследва дрона на летището в Лайпциг

Германската прокуратура за борба с екстремизма се включи в разследването на инцидента с дрон на летището в Лайпциг, след като беше установено, че безпилотният летателен апарат е пренасял взривно устройство, предаде Ройтерс.

Разследването вече се води с участието на отдела на прокуратурата за борба с екстремизма и представители на германската служба за борба с тероризма. Според властите откритите до момента данни сочат, че инцидентът има потенциално сериозен характер и изисква разследване по линия на националната сигурност, пише БТА.

Полетите от и до летището в Лайпциг, което обслужва и германския град Хале, бяха временно преустановени през изминалата нощ, след като дрон беше забелязан в непосредствена близост до украински самолет. Малко по-късно край една от пистите беше открит подозрителен предмет, което доведе до мащабна операция по сигурността с участието на полицията и специализирани екипи, съобщиха ДПА и Ройтерс, позовавайки се на германските власти и на НАТО.

По време на инцидента няколко самолета, включително изпълняващ редовен пътнически полет, са били пренасочени към други летища. Властите определиха случилото се като „инцидент в областта на сигурността", а достъпът до част от летищната инфраструктура беше ограничен.

Северната писта на летището беше отворена отново тази сутрин, след като първоначалните проверки приключиха. Южната писта обаче остана затворена, тъй като специалисти продължават да изследват открития предмет с помощта на технологии за откриване и обезвреждане на взривни устройства.

Допълнително безпокойство предизвика информацията, че товарен самолет на логистичната компания DHL се е сблъскал във въздуха с неизвестен обект малко след излитането си от Лайпциг. По данни на източник на Ройтерс екипажът е бил принуден да предприеме извънредно кацане в Хановер. Засега не е потвърдено дали този инцидент е пряко свързан с дрона и откритото взривно устройство, но той също е включен в проверката на германските власти.

Летището в Лайпциг е един от най-важните логистични центрове в Германия и основен европейски хъб за товарните операции на DHL, поради което прекъсването на полетите и ограниченията по пистите имаха отражение върху въздушния трафик и логистичните операции.

Случаят се развива на фона на повишена тревога в Германия заради зачестилите непозволени прелитания на безпилотни летателни апарати над чувствителни обекти. През последните месеци са регистрирани множество подобни инциденти над военни съоръжения, енергийни терминали, морски пристанища, логистични центрове и обекти, собственост на транспортни и логистични компании.

Германската полиция и службите за сигурност предупреждават, че част от тези прелитания може да са свързани с дейността на руски агенти или с операции по събиране на информация и саботаж. Русия категорично отхвърля подобни обвинения, отбелязва Ройтерс.

Разследването на инцидента в Лайпциг продължава, като германските власти засега не съобщават кой стои зад дрона и какъв е бил конкретният замисъл на операцията.