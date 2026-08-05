Инцидент в работилница предизвика пожар в Дубай (Видео)

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Пожар, избухнал снощи в Дубай, в Обединените арабски емирства (ОАЕ), е причинен от неуточнен "инцидент" в работилница, съобщи правителството на емирството, цитирано от ДПА.

По-рано потребители в интернет съобщиха, че са чули силен тътен в Дубай, като в някои съобщения се твърдеше, че това са били експлозии.

Кадри в социалните мрежи показаха стълбове черен дим, които според твърденията се издигали от пристанището "Джебел Али" в южната част на Дубай, където има голям терминал за обработка на контейнери.

Гражданската защита на Дубай потвърди днес, че пожарът в района "Южен Дубай" е бил предизвикан от инцидент в работилница.

В резултат на това няколко камиона и каравани са се възпламенили, без да има жертви, съобщи пресслужбата на правителството на Дубай в публикация в социалната мрежа Екс. Пожарът по-късно е бил потушен, добавиха оттам.

Не бяха дадени повече подробности относно естеството на посочения инцидент.

ОАЕ е сред съюзническите на САЩ държави от Персийския залив, които станаха обект на ответни ирански атаки от избухването на войната с Иран в края на февруари, отбелязва БТА.