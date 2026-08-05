Инцидент в работилница предизвика пожар в Дубай (Видео)

Пожар, избухнал снощи в Дубай, в Обединените арабски емирства (ОАЕ), е причинен от неуточнен "инцидент" в работилница, съобщи правителството на емирството, цитирано от ДПА.
По-рано потребители в интернет съобщиха, че са чули силен тътен в Дубай, като в някои съобщения се твърдеше, че това са били експлозии.
Кадри в социалните мрежи показаха стълбове черен дим, които според твърденията се издигали от пристанището "Джебел Али" в южната част на Дубай, където има голям терминал за обработка на контейнери.
Гражданската защита на Дубай потвърди днес, че пожарът в района "Южен Дубай" е бил предизвикан от инцидент в работилница.
В резултат на това няколко камиона и каравани са се възпламенили, без да има жертви, съобщи пресслужбата на правителството на Дубай в публикация в социалната мрежа Екс. Пожарът по-късно е бил потушен, добавиха оттам.
Не бяха дадени повече подробности относно естеството на посочения инцидент.
ОАЕ е сред съюзническите на САЩ държави от Персийския залив, които станаха обект на ответни ирански атаки от избухването на войната с Иран в края на февруари, отбелязва БТА.
The authorities of Dubai have cited an industrial incident in the Jebel Ali industrial zone as the cause of as many as seven explosions.— 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) August 5, 2026
However, some speculate that this explanation is being used to avoid disrupting the ongoing negotiations between the United States and Iran.… pic.twitter.com/XPQBhiBU08