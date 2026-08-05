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Почина бившият председател на Европейския парламент Клаус Хенш

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Клаус Хенш СНИМКА: Европейски парламент

Бившият председател на Европейския парламент Клаус Хенш е починал. Новината беше потвърдена от настоящата председателка Роберта Мецола. 

„Нашият парламент скърби за загубата на един застъпник за Европа, който пое поста в период на дълбоки промени за нашия континент и който никога не престана да вярва в потенциала на този проект", написа Мецола в публикация в социалните мрежи.

„По време на последната ни среща преди броени седмици неговият непоколебим оптимизъм пролича, докато описваше непрестанните си усилия за насърчаване на гражданското участие и подпомагане на младите европейски лидери. На Европа ще ѝ липсва. Нека почива в мир", добави тя.

Хенш, германски социалдемократ, беше председател на Европейския парламент от 1994 до 1997 г. и член на Европейския парламент от 1979 до 2009 г.

По време на мандата си той осъществи множество вътрешни реформи на Европейския парламент. Най-голямото му постижение беше въвеждането на публични изслушвания за всеки номиниран за член на Комисията в Парламента преди вота на доверие на цялата Комисия.

Той беше на 87 години.

Клаус Хенш СНИМКА: Европейски парламент
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