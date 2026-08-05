Рим бори жегата с безплатно кино

Над 20 хиляди души вече намериха прохлада в киносалоните

Докато термометрите в италианската столица отново доближават 37 градуса, Рим откри необичаен начин да се пребори с горещите вълни. Вместо да предупреждава гражданите да стоят на сянка, градът отвори широко вратите на своите киносалони, библиотеки и културни институции, превръщайки ги в безплатни убежища с климатици.

Инициативата, наречена символично „Големият студ", се оказа толкова успешна, че общината реши да я удължи до 14 август. Само за 12 дни, между 23 юли и 4 август, повече от 20 хиляди души са се възползвали безплатно от климатизираните пространства. Това показва, че проектът не само помага на хората да избягат от жегата, а и връща мнозина към киното, библиотеките и културния живот на града. В инициативата участват девет киносалона, които ежедневно предлагат по две безплатни прожекции, организирани със съдействието на Италианската национална асоциация на кината.

Към тях се присъединяват и 11 обществени библиотеки, където посетителите могат да четат в охладени с климатици читални, а всяка сутрин между 10 и 12 часа доброволци на Гражданска защита раздават безплатни бутилки вода.

Сред включените пространства са и зала в националния театър „Арджентина", който е в сърцето на Рим, както и части от Палацо деле Еспозициони. Там човек може да се охлади безплатно в аудиторията и на изложбата на известния италиански фотограф Лоренцо Мелони.

Според кмета на Рим Роберто Гуалтиери екстремните горещини вече не могат да бъдат разглеждани като временно неудобство, а като реално предизвикателство за общественото здраве. „Горещите вълни, които засягат Рим, изискват институциите да предприемат конкретни мерки за защита на хората, особено на най-уязвимите. Затова решихме да удължим инициативата до 14 август след изключителния интерес през последните седмици. Над 20 хиляди души намериха в кината, библиотеките и културните пространства безплатно, климатизирано и гостоприемно място, където да прекарат най-горещите часове на деня. Това показва колко важно е културата да бъде съчетана с обществените услуги, за да се отговори на извънредни ситуации, които климатичните промени правят все по-чести", заяви кметът.

Заместник-кметът по културата Масимилиано Смерильо подчертава, че инициативата е била поискана не само от жителите на Рим, а и от туристите, които прекарват няколко дни в града.

„Хората ни помолиха да продължим „Големият студ", защото го оценяват високо. Радваме се, че можем да предложим не само убежище от жегата, а и възможност за срещи и общуване. Културата е социална грижа, тя носи благополучие, помага да се преодолее изолацията и дава въздух -във всеки смисъл на думата -на самотните и уязвимите хора", казва Смерильо.

Римската инициатива е сред първите в Европа, които превръщат културните институции в своеобразни „климатични убежища". Вместо гражданите да търсят прохлада единствено в търговските центрове или у дома, общината използва обществената културна инфраструктура като място за защита, социални контакти и достъп до изкуство. Инициативата продължава до 14 август, въпреки че част от участващите библиотеки ще затворят по-рано заради летните ваканции.