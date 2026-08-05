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44 са арестувани при съвместна акция на Испания и Еквадор срещу трафика на кокаин

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44 са арестувани при съвместна акция на Испания и Еквадор срещу трафика на кокаин СНИМКА: Pixabay

Испанската полиция заяви днес, че след многогодишно разследване заедно с еквадорските власти с цел разкриване на престъпна мрежа за трафик на кокаин са извършени 44 ареста, като са конфискувани и 21 тона кокаин, предаде Асошиейтед прес.

Гражданската гвардия на Испания съобщи, че съвместната операция с Националната полиция на Еквадор, ръководена от Европол, е била насочена срещу нелегална мрежа, финансирана от инвеститори в Дубай, която е пренасяла контрабандно наркотици от Южна Америка за Испания в морски контейнери.

Първите арести са извършени през март 2025 г., когато еквадорската полиция задържа 36 заподозрени и претърси 50 имота в Еквадор, според испанската Гражданска гвардия, пише БТА. 

При претърсвания на имоти в Испания полицията в страната арестува още 8 заподозрени и конфискува 1 милион евро.

Наркотрафикантите в Еквадор са криели дрогата в търговски пратки към Европа, често в кашони с банани, изпращани по море главно от пристанището на еквадорския град Гуаякил.

44 са арестувани при съвместна акция на Испания и Еквадор срещу трафика на кокаин СНИМКА: Pixabay

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