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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23340289 www.24chasa.bg

Откриха германски военен кораб край Превеза 83 години след потъването му

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Снимка: Фейсбук - Marinos Aegeantec

Рядък германски военен кораб от Втората световна война беше открит на дъното на Йонийско море край Превеза. Останките са намерени на дълбочина 96 метра и са запазени почти непокътнати 83 години след потъването на плавателния съд.

Става въпрос за германския торпеден катер LS 6 (Leichte Schnellboot 6), използван от военноморските сили на нацистка Германия – Kriegsmarine. Според изследователите това е единственият известен запазен плавателен съд от този клас в света.

Откритието е резултат от дългогодишно историческо и подводно проучване. Началото на издирването е поставено след анализ на германски военни архиви, съдържащи сведения за мястото, на което катерът изчезнал през септември 1943 г.

Останките са идентифицирани от екипа на AegeanTec чрез техническо гмуркане. Водолазите открили плавателния съд почти изправен върху пясъчното дъно.

Голяма част от конструкцията му е запазена в изключително добро състояние въпреки десетилетията под водата.

Откритието е определяно като значимо за историята на корабоплаването и подводното културно наследство.

Снимка: Фейсбук - Marinos Aegeantec

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