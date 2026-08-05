Франция събира автомобилни гиганти и оръжейни компании за дронова надпревара с Русия

Франция ускорява изграждането на собствена индустрия за безпилотни летателни апарати, като обединява автомобилния сектор и отбранителните компании в опит да увеличи производството на дронове. Планът на Париж е да използва опита, мащаба и технологиите на автомобилната промишленост, за да отговори на новите реалности на войната, показани от конфликта между Русия и Украйна.

Партньорства между производители на автомобили, доставчици на компоненти и оръжейни компании вече поставят основите на производство на десетки хиляди дронове годишно, предаде Ройтерс.

От началото на 2026 г. са обявени най-малко шест съвместни проекта между предприятия от автомобилната и отбранителната индустрия. Целта на правителството на президента Еманюел Макрон е да използва производствения мащаб, автоматизацията и ценовата ефективност на френския автомобилен сектор, за да ускори развитието на една от най-бързо разрастващите се области на военните технологии, пише БТА.

Войната в Украйна промени из основи представите за съвременните бойни действия. Масовото използване на дронове както от украинските, така и от руските въоръжени сили превърна безпилотните летателни апарати в ключов фактор на бойното поле. Това накара Франция и останалите европейски съюзници да поставят производството на дронове сред основните си отбранителни приоритети. Допълнителен натиск оказват и призивите на Вашингтон Европа да засили собствените си военни способности.

Настоящите проекти показват, че Франция се стреми да изгради промишлена база, способна да произвежда десетки хиляди дронове годишно. Подобен производствен мащаб трудно може да бъде постигнат само от компании, които тепърва навлизат в отбранителната индустрия, макар че той остава скромен в сравнение с производствените възможности на Русия и Украйна.

Ако плановете на компаниите „Рено", „Шефлер" и „Форвия" бъдат реализирани, общото им производство може да достигне около 60 000 дрона годишно. Въпреки това Ройтерс отбелязва, че при евентуален мащабен военен конфликт ще бъдат необходими значително повече безпилотни летателни апарати.

Макар дроновете да се използват във военни конфликти от десетилетия, именно войната в Украйна ги превърна в решаващ елемент на съвременните бойни действия. Те все по-често определят изхода от сраженията и причиняват тежки загуби на жива сила. Фронтовата линия постепенно се превърна в своеобразна „зона на смъртта", където войниците прекарват голяма част от времето си в укрития под земята заради постоянната въздушна заплаха.

След пълномащабното руско нахлуване през 2022 г. Украйна значително увеличи производството на разузнавателни, бойни и далекобойни дронове. Миналия месец украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната планира да произведе 10 милиона дрона през тази година.

Украйна вече разполага със стотици производители на дронове с различен производствен капацитет. Част от тях произвеждат повече безпилотни апарати, отколкото украинската армия може да закупи, поради което правителството започна предпазливо да разрешава износа на излишната продукция на международните пазари.