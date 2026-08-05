Турция отне гражданството на над 6000 души, придобили го незаконно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турското министерство на вътрешните работи отне турското гражданство на общо 6134 души, след като мащабна акция на полицията разкри схема за незаконното му предоставяне чрез нерегламентирани имотни сделки, съобщи в. „Хюриет“, цитирайки изявление на министерството.

Вчера турският министър на правосъдието Акън Гюрлек съобщи, че при мащабна операция на турската полиция са заловени 72 лица, заподозрени за участие в схема за предоставяне на турско гражданство на чуждестранни лица чрез симулативни сделки за покупко-продажба на имоти с ниска стойност, представяни като по-скъпи посредством фалшиви експертни оценки, пише БТА.

Във връзка с разследването до момента турските власти конфискуваха общо 1045 недвижими имота, един хотел в Бодрум, 15 моторни превозни средства, една яхта и десет банкови сметки.