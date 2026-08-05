ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин за първи път игра в дербито "Милан" - "Ин...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23340380 www.24chasa.bg

Турция отне гражданството на над 6000 души, придобили го незаконно

860
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Турция отне гражданството на над 6000 души, придобили го незаконно

Турското министерство на вътрешните работи отне турското гражданство на общо 6134 души, след като мащабна акция на полицията разкри схема за незаконното му предоставяне чрез нерегламентирани имотни сделки, съобщи в. „Хюриет“, цитирайки изявление на министерството. 

Вчера турският министър на правосъдието Акън Гюрлек съобщи, че при мащабна операция на турската полиция са заловени 72 лица, заподозрени за участие в схема за предоставяне на турско гражданство на чуждестранни лица чрез симулативни сделки за покупко-продажба на имоти с ниска стойност, представяни като по-скъпи посредством фалшиви експертни оценки, пише БТА. 

Във връзка с разследването до момента турските власти конфискуваха общо 1045 недвижими имота, един хотел в Бодрум, 15 моторни превозни средства, една яхта и десет банкови сметки.

Турция отне гражданството на над 6000 души, придобили го незаконно

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво