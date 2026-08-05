Фейсбук премахна видео на Нарендра Моди. Индия: Зукърбърг да се извини

Индийската парламентарна комисия по информационни технологии поиска ръководителят на компанията „Мета" Марк Зукърбърг да поднесе извинение заради премахването на видео с реч на премиера Нарендра Моди, публикувано в социалната мрежа Фейсбук, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ.

Секретариатът на Лок Сабха – долната камара на индийския парламент – е изпратил писмо до секретаря на Министерството на електрониката и информационните технологии, в което настоява Зукърбърг да се извини в срок от три дни. В противен случай може да бъде отнета правната защита, която по силата на Член 79 от Закона за информационните технологии в Индия се предоставя на технологичните компании и техните ръководители срещу съдебна отговорност за съдържание на техните платформи, съобщава БТА.

Според писмото Фейсбук е премахнал пет или шест часа след публикуването видео, в което премиерът Моди се обръща към студенти и представители на поколението Зи по повод скандала с изтичането на въпросите от кандидатстудентски изпити. В изказването си Моди говори за мерките, предприети от неговото правителство за предотвратяване на подобни нарушения в бъдеще.

Случаят е свързан със скандала около изтичането на въпросите от Националния тест за съвместимост и прием, който предизвика мащабни протести в страната и доведе до оставката на министъра на образованието Дхармендра Прадхан.

В писмото си парламентарната комисия заявява, че „се отнася много сериозно" към премахването на видеото с изявлението на индийския премиер и настоява за предприемане на действия по случая.

Комисията също така призова индийското правителство да предприеме мерки срещу ръководителя на „Гугъл Индия" заради загуби на инвеститори в размер на над 4,8 млн. рупии (около 43 600 евро), свързани с инвестиции в измамни приложения.

В документа се посочва, че киберполицията в град Хайдерабад е привлякла ръководителя на „Гугъл Индия" като съобвиняем по разследване за киберизмама, при която чрез измамни приложения са били нанесени финансови щети за 4,8 млн. рупии. Комисията призовава правителството да предприеме действия срещу „Гугъл Индия", подобни на тези, които настоява да бъдат приложени спрямо „Мета".