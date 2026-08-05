Жена наръга с ножица четирима в Лондон (Видео)

Жена наръга четирима мъже в лондонския квартал "Ковънт гардън".
Сигналът е подаден в 12:29 ч. британско време (15:29 ч. българско време). На място веднага са пристигнали линейки и полиция. Вдигната е и въздушна линейка, съобщи "Скай нюз".
От лондонската полиция съобщиха, че заподозряната жена е на 47 години. Четиримата наръгани мъже са на 34, 39, 42 и 52 години.
На местопрестъплението разследващите са открили ножица. По първоначална информация извършителката е имала психически проблеми.
🇬🇧BREAKING : UPDATE— World Updates (@Updatesofwworld) August 5, 2026
A 47-year-old woman has been arrested after four men were stabbed in Covent Garden in central London, the Metropolitan Police said.
The men, aged 34, 39, 42 and 52, were taken to hospital after emergency services were called to reports of a stabbing in… https://t.co/PlV3bZFj1L pic.twitter.com/7zzvViPy5a