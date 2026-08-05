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Жена наръга с ножица четирима в Лондон (Видео)

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Улицата, където жената е наръгала четирима мъже Кадър: Екс/Updatesofwworld

Жена наръга четирима мъже в лондонския квартал "Ковънт гардън". 

Сигналът е подаден в 12:29 ч. британско време (15:29 ч. българско време). На място веднага са пристигнали линейки и полиция. Вдигната е и въздушна линейка, съобщи "Скай нюз". 

От лондонската полиция съобщиха, че заподозряната жена е на 47 години. Четиримата наръгани мъже са на 34, 39, 42 и 52 години. 

На местопрестъплението разследващите са открили ножица. По първоначална информация извършителката е имала психически проблеми. 

Улицата, където жената е наръгала четирима мъже Кадър: Екс/Updatesofwworld

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