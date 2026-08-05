Путин сменя военната стратегия

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Владимир Путин обяви днес промени в армейските логистични и други подразделения. Те ще преминат под единно командване, за да се подсили военната кампания срещу Украйна, съобщи ДПА.

Руският президент проведе среща с висши военни офицери и назначи Валерий Солодчук за заместник-министър на отбраната. Той ще отговаря за организацията на тиловото осигуряване на войските. Звената от тези войски вече ще трябва да са под едно командване.

Солодчук досега командваше Централния военен окръг, който изигра ключова роля в инвазията в Източна Украйна. Начело на Централния военен окръг днес бе назначен Андрей Иванаев, който по-рано командваше войските на Източния военен окръг, добавя ТАСС, цитирана от БТА.

За временно изпълняващ длъжността командващ войските на Източния военен окръг бе назначен генерал-полковник Петър Болгарев, който заемаше длъжността началник на щаба на Източния военен окръг.

Денис Лямин пък ще поеме руските войски безпилотни системи. Досега той беше началник на щаба на Централния военен окръг.

Путин обясни, че преструктурирането на въоръжените сили е заради текущите оперативни нужди.

Путин днес похвали войсковата групировка „Изток", като подчерта, че тя напредва енергично и то „с темпо, което заслужава най-високо признание".

Държавният глава неотдавна увеличи числеността на армията с 25 000 души и тя достигна 2 426 000, като 1 535 000 от тях са военнослужещи на активна служба.

Украйна предприе удари с дронове по петролни рафинерии и логистични центрове навътре в територията на Русия, предизвиквайки значителни нарушения в снабдяването на фронта. Особено тежка е ситуацията на Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г..