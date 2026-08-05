Голям пожар избухна в център на "Роскосмос" (Видео)

Голям пожар избухна в изследователския център на руската космическа агенция "Роскосмос". Сградата се намира в град Корольов край Москва.
Причините за пожара не са уточнени, нито дали има някакви щети, съобщи ТАСС.
"Пожар избухна на територията на Централният научно-изследователски институт по машиностроене (ЦНИИмаш). Предварителните данни сочат, че той е с техногенен характер", твърди източник, цитиран от руската информационна агенция.
На място има пожарни екипи, които гасят пожара.
Комплексът на "Роскосмос" в Корольов е едно от най-важните места за руската космическа програма. От там се управляват полетите на руския сегмент на Международната космическа станция, корабите „Союз" и „Прогрес", както и други космически мисии.
Централният научноизследователски институт по машиностроене, в чиято сграда пък е избухнал пожарът, е главният научен институт на руската космическа индустрия.
Официалната централа на „Роскосмос" вече е в Националния космически център в Москва, но оперативният Център за управление на полетите остава в Корольов.
Moskau-Gebiet. Ein Gebäudeteil des Hauptforschungsinstituts von „Roskosmos“ in Koroljow brennt. pic.twitter.com/2oONXNkqPa— Siegfried 💙💛💩Brandenburg gegen Nazis💩 (@Siegfri41835106) August 5, 2026
In der Nähe von Moskau brennt ein Hauptinstitut von Roskosmos stark.— Siegfried 💙💛💩Brandenburg gegen Nazis💩 (@Siegfri41835106) August 5, 2026
STERBENDES RUSSLAND pic.twitter.com/lbeAW9pEpX