Голям пожар избухна в център на "Роскосмос" (Видео)

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Голям пожар избухна в изследователския център на руската космическа агенция "Роскосмос". Сградата се намира в град Корольов край Москва.

Причините за пожара не са уточнени, нито дали има някакви щети, съобщи ТАСС.

"Пожар избухна на територията на Централният научно-изследователски институт по машиностроене (ЦНИИмаш). Предварителните данни сочат, че той е с техногенен характер", твърди източник, цитиран от руската информационна агенция.

На място има пожарни екипи, които гасят пожара.

Комплексът на "Роскосмос" в Корольов е едно от най-важните места за руската космическа програма. От там се управляват полетите на руския сегмент на Международната космическа станция, корабите „Союз" и „Прогрес", както и други космически мисии.

Централният научноизследователски институт по машиностроене, в чиято сграда пък е избухнал пожарът, е главният научен институт на руската космическа индустрия.

Официалната централа на „Роскосмос" вече е в Националния космически център в Москва, но оперативният Център за управление на полетите остава в Корольов.