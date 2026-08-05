Перез Хилтън опита да се самоубие на живо в ТикТок

Американският блогър Перез Хилтън е настанен в болница, след като е опитал да се самоубие, докато излъчва на живо в социалната мрежа ТикТок, съобщи Би Би Си.

Властите са се отзовали на сигнал в дома му в Маями във вторник. Той е бил подаден от хора, които са гледали излъчването му в популярната социална мрежа.

Марио Армандо Лавандейра, както е истинското име на американеца, е бил сам в дома си по време на живото включване. В момента ТикТок профилът му е изтрит.

По информация от шерифа на Маями Хилтън е преживял психически срив. На място са пристигнали психолози, полицаи и медици, които са успели да го успокоят и да го откарат в болница.

Въпросното видео е изтрито от ТикТок, но според списание "Пийпъл" на него Хилтън е бил покрит в кръв и разхождащ се полугол.

През март Хилтън e бил хоспитализиран за три седмици заради сепсис. Наложила се е и спешна операция. Тогава той съобщи, че е имал грип, не е пил лекарствата си с храна, което довело до образуването на язва, която се перфорирала.

Хилтън заяви тогава, че преживяното го е сближило с Бога. „Бог ми се яви и след това направи нещо. Нещо, което мога да нарека само чудо", каза той, като добави, че ще „започне да води децата на църква всяка седмица". В друго видео, публикувано няколко дни по-късно, Хилтън сподели, че е чел Библията и е изпитал „дълбок срам и съжаление" за поведението си през цялата си кариера като блогър, занимаващ се с клюки.

Перез Хилтън става известен през 2000-те години със свой собствен блог, в който публикува клюки за известните личности. През годините той се превръща в една от най-влиятелните фигури в таблоидната онлайн журналистика, но също така е силно критикуван за агресивния си стил, разпространяване на непотвърдени слухове, разкриване на интимни подробности от личния живот на известни личности и обидно отношение към някои от тях.

Той има три деца, които са родени чрез сурогатна майка и отглежда сам.