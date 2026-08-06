Ракета на Илон Мъск се разби на Луната, създаде 20-метров кратер

Четиритонна част от ракета на компанията на милиардера Илон Мъск “СпейсЕкс” (SpaceX), която се носеше в Космоса от миналата година, се разби неволно на Луната в сряда, съобщи Би Би Си.

Сблъсъкът не представлява опасност за Земята, като обаче най-вероятно е създал нов кратер на единствения ни естествен спътник. Ракетата Falcon 9 излетя на 15 януари 2025 г., носейки два търговски лунни модула на американската компания Firefly Aerospace и японската Ispace. Докато първият етап на ракетата - ускорителят, използван за излитане, се върна на Земята, вторият (горният) етап, който служи като работна сила за задвижване на роботизираните модули по пътя им към Луната, остана в Космоса след края на мисията.

Тялото на ракетата, което е с размерите на училищен автобус, удари Луната около 9,35 ч сутринта българско време, разбивайки се на повърхността ѝ със скорост от 8690 км/ч. Прогнозираше се, че ударът ще вдигне километричен стълб от лунен прах, който, макар и осветен от слънчевата светлина, е по-скоро трудно забележим с просто око от Земята.

По време на мисиите, насочени към ниската околоземна орбита - близката област, в която Международната космическа станция обикаля около Земята, “СпейсЕкс” и други оператори най-често изхвърлят горната степен на ракетите, като ѝ позволяват да изгори в атмосферата, каза Джулиана Шейман - директор на програмите NASA Science и Dragon в “СпейсЕкс”.

Тя уточни, че когато става дума за високоенергийни мисии, трябва да се изпълни различна маневра, за да се гарантира, че втората степен на ракетата е в безопасност съгласно съответните правила и разпоредби. “Направихме това тук за втората степен на мисиите Ispace и Blue Ghost, а това, което се случи, е по същество комбинация от слънчева активност и гравитационни сили, които я насочиха по траектория към Луната”, поясни Шейнман.

Професионални астрономи и любители, които използваха висококачествени телескопи и фотоапарати, не успяха веднага да потвърдят сблъсъка - вероятно поради факта, че мястото се намира близо до видимите краища на Луната. Учени от НАСА прогнозираха, че ударът вероятно е създал кратер с диаметър около 20 метра и дълбочина 4 метра.

По-рано космическата агенция отбеляза, че ще търси възможности за заснемане на мястото преди и след удара, като всички събрани данни ще помогнат на учените по-добре да разберат изкуствените въздействия и техните последици. “Ударът не представлява опасност за Земята и учените от НАСА планират да съберат лунни данни от събитието и да усъвършенстват техниките за проследяване на обекти в Космоса”, коментира говорителят на НАСА Джими Ръсел.

Реално учените едва тази година установиха, че ракетната степен е поела по траектория към Луната. Според експерта по космическо проследяване Бил Грей, дори събитието само по себе си да не е опасно за Земята, то “подчертава известна небрежност относно начина, по който се изхвърля остатъчният космически боклук”.

Разбиването на отломки по лунната повърхност са рядкост. Китайска ракетна степен се разби в Луната през март 2022 г. след завършване на лунна тестова мисия, а през 2009 г. НАСА умишлено разби ракетна степен в естествения ни спътник, за да изучи облака от лунен материал, издигнат от удара. Има и няколко случая на мисии, чиято цел беше да кацнат меко на Луната, а вместо това се разбиха. Сред тях са руската мисия “Луна-25”, индийската “Чандраян-2” и израелският спускаем модул “Берешит”.