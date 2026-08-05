Задържаха наркобарон у нас, координирал лаборатории за дрога в целия ЕС (Снимки)

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Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и "Националната полиция", ГДБОП и правоохранителните органи в България, са задържали международен „наркобарон". Той организирал трафик на психотропни вещества към Украйна и страните от ЕС. Това бе съобщено от СБУ в инстаграм. СНИМКА: Служба за сигурност на Украйна

След международна специализирана операция, проведена в България, е задържан организаторът на наркобизнеса. Мъжът координирал дейността на 14 лаборатории, произвеждащи алфа-PVP, мефедрон, амфетамин и прекурсори в Украйна и Европейския съюз. СНИМКА: Служба за сигурност на Украйна

Разкриването на престъпната група се е случило благодарение на контраразузнавателни действия на СБУ, след като жител на Киевска област, който бил задържан по друго разследване, е дал информация на украинската служба за сигурност. СНИМКА: Служба за сигурност на Украйна

По време на разследването СБУ е установила, че заподозреният е организирал мащабно нелегално производство на прекурсори и е изградил мрежа от лаборатории за производство на психотропни вещества.

Производствените мощности на нелегалните лаборатории са позволявали синтезирането на над 50 килограма особено опасни психотропни вещества месечно, с незаконен оборот от около 2 милиона гривни (около 38 763 евро). СНИМКА: Служба за сигурност на Украйна

Докато се укривал в един от курортите на Балканите, организаторът продължавал да ръководи престъпната дейност, в която участвали поне 30 души, разпределени между Украйна и държави от Европейския съюз.

По негово ръководство заподозрените са изградили мрежа от нелегални лаборатории за производство на наркотици, използвайки десетки дилъри, работещи за престъпната организация.

Групата прикривала дейността си, като представяла наркотичните вещества като химически продукти за автомобили, а след това организирала транспортирането им чрез международни товарни превози като уж легална търговска стока. СНИМКА: Служба за сигурност на Украйна

По време на специализираната операция са задържани шестима негови съучастници в Киевска и Черновицка област. При извършените претърсвания са иззети близо 150 кг психотропни вещества, оборудване за производството им, техника, както и мобилни телефони с доказателства за престъпната дейност.

На заподозрените са повдигнати обвинения по няколко текста от Наказателния кодекс на Украйна. В момента се решава въпросът с екстрадицията на организатора от България в Украйна. Ако бъде признат за виновен, го заплашва наказание до 13 години лишаване от свобода с конфискация на имущество. СНИМКА: Служба за сигурност на Украйна

Украинската служба е работила с ГДБОП при разкриването на мащабна лаборатория за производство на синтетични наркотици в Бургас.