Пътнически самолет минал прекалено близо до хеликоптера на Тръмп

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Федералната авиационна администрация (FAA) на САЩ разследва инцидент с военен хеликоптер, превозващ президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи агенцията. FAA посочва, че води разследване по инцидент от вторник, свързан с безопасността на въздушния трафик, съобщи The Wall Street ⁠Journal.

„FAA разследва инцидент, свързан с безопасността, в който е участвал президентският хеликоптер Marine One, но изглежда, че не става дума за опасна ситуация и въздухоплавателните средства не са се доближавали", заявиха от FAA.

Хеликоптерът Marine One на Тръмп излетял от Белия дом във вторник следобед, но авиационните диспечери не били спрели търговските полети на близкото летище „Роналд Рейгън Вашингтон Нешънъл", както се изисква съгласно политика, въведена миналата година след фатална катастрофа, съобщиха два източника пред Ройтерс.

Хеликоптерът на Тръмп излетял от „Елипсата" близо до Белия дом около 14:33 ч. (18:33 GMT), по пътя си към съвместната база „Андрюс" за пътуване до Лос Анджелис.

Източник съобщи пред Ройтерс, че полет 3742 на „Енвой Еър" - регионален самолет E170, летящ за Пенсакола, Флорида, е излетял в 14:34 ч. и е бил "замесен" в инцидента с Marine One, при който явно е било нарушено разстоянието за безопасност.

„Енвой" е изцяло притежавано дъщерно дружество на „Американ Еърлайнс". Засега не са коментирали случая.

Правилата на Федералната авиационна администрация (FAA) изискват самолетите да поддържат разстояние от поне 1,5 мили (около 2,4 км) по хоризонтала и 500 (около 152 метра) фута по вертикала в близост до летищата. Източниците посочиха, че изглежда Marine One и самолетът не са поддържали необходимото разстояние. Един от тях заяви, че по време на инцидента те не са се доближавали.

И хеликоптерът на Тръмп, и самолетът се приземили без инциденти.

Два източника съобщили пред Ройтерс, че Федералната авиационна администрация (FAA) планира да свика екип за преглед на безопасността във връзка с инцидента. Белият дом не коментира случая.

Друг регионален полет - Republic 4700, се е намирал на 3 мили (5 км) от летище „Рейгън" в момента на инцидента и е бил пренасочен като предпазна мярка.

Федералната авиационна администрация (FAA) наложи постоянни ограничения върху полетите на хеликоптери около летище „Рейгън" във Вашингтон след фаталния сблъсък във въздуха през януари 2025 г. между регионален самолет на American Airlines и хеликоптер на армията, при който загинаха 67 души.