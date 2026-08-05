Френският писател Дидие Дьокоен почина на 81 години

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Френският писател и сценарист Дидие Дьокоен, носител на награда „Гонкур", почина на 81-годишна възраст в болница близо до Париж „след битка с рак". Това съобщи за АФП неговият син Жулиен Дьокоен, цитиран от БТА.

Според него болестта не е попречила на писателя да работи до последния му ден.

Дидие Дьокоен, познат на българските читатели с книгата си „Камериерката от „Титаник", е бил страстен почитател на криминалните истории и на Азия. Той публикува последния си роман през април. Писателят признава, че истинската му страст е „удоволствието от четенето".

„Не мога да живея без него", казва той, цитиран от АФП.

„Или четеше, или пишеше. Беше изключителен разказвач на истории", отбелязва синът му, който също е писател.

Роден на 13 март 1945 г., Дидие Дьокоен започва кариерата си като журналист във „Франс соар" и на 20-годишна възраст публикува първия си роман Le procès de l'amour, последван от около тридесет други книги, сред коитоL'enfant de la mer de Chine, Meurtre à l'anglaise и Madame Seyerling.

През 1977 г. е удостоен с наградата „Гонкур", най-престижното литературно отличие във Франция, за романа си John l'Enfer.

След това Дидие Дьокоен активно се включва в дейността на Академия „Гонкур", където е избран за член през 1995 г., а от 2020 до 2024 г. е неин председател, отбелязва АФП.