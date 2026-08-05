Иран се споразумя с Оман за Ормузкия проток

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Иран и Оман се споразумяха за маршрута за корабоплаване през Ормузкия проток.

Това съобщи говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаи и каза, че скоро ще има съвместно изявление, стига да няма намеса на трети страни.

Той добави, че всяко подобно споразумение между Иран и Оман само по себе си няма да гарантира сигурността по стратегическия воден път, съобщи Ройтерс.

Въпросното споразумение дава на Иран контрола върху корабите, които влизат в Залива през Ормузкия проток, уточни ирански източник, цитиран от БТА.

Въпреки явния ход към отстъпване пред иранските искания, източниците отхвърлиха твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че сделката за отваряне на Ормузкия проток е неизбежна, като посочиха, че все още предстои да бъдат уточнени важни подробности.

Багаи нарече преговорите между Техеран и Маскат "професионални" и "напредващи", като каза, че "двете страни са постигнали взаимно разбирателство за географските параметри на обсъждания маршрут".

Говорителят на иранското външни министерство добави, че ако трети страни не попречат на процеса, съвместното изявление на двете страни, съдържащо основните съображения и ключови точки на разбирателство, е във финалните си етапи на преглед и изготвяне.