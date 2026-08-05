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Зеленски поискал от Рюте повече ракети прехващащи

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Володимир Зеленски КАДЪР: Екс/@ARISEtv

Володимир Зеленски е поискал от генералния секретар на НАТО Марк Рюте повече ракети прехващачи за противовъздушната отбрана. 

Това съобщи украинският президент в профила си в социалната мрежа "Екс".  

"Марк е добре запознат със заплахите и ние координираме усилията си относно страните, които притежават необходимите ракети и способността да помогнат. Много е важно да елиминираме цялата бюрокрация и да вземем нужните политически решения", написа той.

Рюте пък заяви също през социалните мрежи, че е обсъдил със съюзниците как може да се помага на Украйна. 

Към момента исканията на Украйна са основно за системи "Пейтриът", както и ракети прехващачи за тях. Според Зеленски недостигът на тези ракети пречи на Украйна да сваля руските балистични ракети. 

Володимир Зеленски КАДЪР: Екс/@ARISEtv

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