Зеленски поискал от Рюте повече ракети прехващащи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Володимир Зеленски е поискал от генералния секретар на НАТО Марк Рюте повече ракети прехващачи за противовъздушната отбрана.

Това съобщи украинският президент в профила си в социалната мрежа "Екс".

"Марк е добре запознат със заплахите и ние координираме усилията си относно страните, които притежават необходимите ракети и способността да помогнат. Много е важно да елиминираме цялата бюрокрация и да вземем нужните политически решения", написа той.

Рюте пък заяви също през социалните мрежи, че е обсъдил със съюзниците как може да се помага на Украйна.

Към момента исканията на Украйна са основно за системи "Пейтриът", както и ракети прехващачи за тях. Според Зеленски недостигът на тези ракети пречи на Украйна да сваля руските балистични ракети.