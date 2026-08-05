Украйна разследва за корупция бившата си посланичка в САЩ

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Украйна разследва за корупция наскоро уволнената посланичка на Украйна в САЩ Олга Стефанишина, съобщи Укринформ.

Прокурорите са поискали от Висшия антикорупционен съд да наложи гаранция от 15,312 млн. гривни (прибл. 300 хил. евро) на Стефанишина, която е и бивш вицепремиер и министър на правосъдието.

Според прокуратурата има риск тя да се укрие, имайки предвид заеманите от нея висши държавни длъжности и установените ѝ контакти в чужбина. Оттам уточниха и че Стефанишина притежава няколко чуждестранни и дипломатически паспорта и може свободно да излезе от Украйна.

Прокурорът от Специализираната антикорупционна прокуратура Виталий Рибалкин заяви, че Стефанишина е обвинена в незаконно забогатяване и подаване на фалшиви имуществени декларации, пише БТА.

Стефанишина по-рано заяви, че няма какво да крие, подчертавайки, че подозренията не са доказателство за вина.

Украинският президент Володимир Зеленски освободи Стефанишина от поста ѝ на 3 август.

Корупционните скандали отдавна предизвикват политически сътресения в Украйна. На 12 юли Зеленски обяви, че ще смени премиерката Юлия Свириденко, която сам избра за поста след скандали в предния кабинет.

Свириденко беше предложена за поста от самия Зеленски и го оглави на 7 юли 2025 г. Тя смени Денис Шмигал, който беше премиер на Украйна от 2020 година.

Шмигал управлява през пандемията и почти целия първи период на руската инвазия, която започна през 2022 г. Правителството му беше засегнато от поредица скандали, сред които корупционни разследвания срещу високопоставени длъжностни лица, спорни общесвени поръчки по време на войната, скандали в министерството на отбраната и критики за недостатъчно ефективна борба с корупцията.

През юли 2025 г. Шмигал подаде оставка и поста зае Свириденко, която преди това беше първи вицепремиер и министър на икономиката.