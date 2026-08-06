Марко Рубио и Ед Милибанд искат Европа да поеме повече отговорност за сигурността си

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и британският външен министър Ед Милибанд обсъдиха във Вашингтон необходимостта Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, съобщи Държавният департамент на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Според британската страна двамата дипломати са потвърдили силата на двустранните отношения и общия си ангажимент към НАТО.

Преди срещата Рубио заяви, че сред основните теми ще бъде и Украйна. Британското Външно министерство посочи, че Милибанд възнамерява да подчертае, че сигурността на Украйна е неразделна част от европейската и трансатлантическата сигурност, както и че Великобритания ще продължи да подкрепя Киев "толкова дълго, колкото е необходимо".

Двамата обсъдиха още необходимостта от гарантиране на свободното корабоплаване през Ормузкия проток и потвърдиха общата си позиция, че Иран никога не трябва да разработва или придобива ядрено оръжие.

В изявление преди разговорите Милибанд подчерта значението на възстановяването на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток за ограничаване на икономическите последици от кризата, както и намерението си да постави въпроса за тежката хуманитарна ситуация в ивицата Газа.

По информация на британската страна срещата е преминала в конструктивна и приятелска атмосфера, като двамата първи дипломати са се договорили да поддържат тесни контакти през следващите седмици и месеци.

Това бе втората среща между Рубио и Милибанд след краткия им разговор по време на срещата на външните министри на АСЕАН в Манила през юли, пише БТА.

Преди началото на разговорите в американската столица Милибанд беше запитан от журналисти дали все още споделя предишните си критични оценки за президента Доналд Тръмп, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА. Той не отговори директно на въпросите дали все още поддържа оценките си от миналото, а вместо това заяви: "Очакваме с нетърпение срещата ни."

Посланикът на САЩ във Великобритания Уорън Стивънс наскоро заяви, че Милибанд е "сгрешил" през 2016 г., когато е описал Тръмп като "расист, женомразец и самопризнат сексуален насилник", и изрази надежда, че възгледите му са се променили.