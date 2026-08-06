ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцкият зехтин поевтиня до 3,79 евро за килограм

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23343011 www.24chasa.bg

Украйна: В Западна Русия разполагат севернокорейска ракетна част

1428
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ракети СНИМКА: Пиксабей

Русия започна разполагането на севернокорейски сили в западните си райони и е възможно те да бъдат въоръжени със 120 балистични ракети и шест пускови установки, предназначени за удари по Украйна. Това заяви представител на украинското военно разузнаване, цитиран от Ройтерс.

Украйна изпитва сериозен недостиг на високотехнологични системи за противовъздушна отбрана, а Русия се стреми да се възползва от това чрез по-широко използване на балистични ракети, които са значително по-трудни за прехващане, отбелязва агенцията.

От края на 2023 г. Русия е използвала десетки севернокорейски балистични ракети срещу Украйна. Разполагането на севернокорейска ракетна част обаче би представлявало нов етап в задълбочаващото се военно сътрудничество между Москва и Пхенян, пише БТА.

Представителят на Главното управление за разузнаване (ГУР) на Украйна Андрий Черняк заяви, че Русия възнамерява да разположи подразделението, състоящо се от около 90 севернокорейски военнослужещи във Воронежка област.

Украински представител, запознат със ситуацията, заяви пред Ройтерс, че САЩ са информирани за разполагането на севернокорейските сили.

Ракети СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво