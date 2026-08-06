ООН: През юли в Украйна има най-много цивилни жертви от април 2022 г.

Украйна регистрира през юли най-високия брой загинали цивилни от април 2022 г. насам на фона на засилените руски удари с балистични ракети и дронове с голям обсег. Това съобщи Службата на върховния комисар на ООН по правата на човека, цитирана от Укринформ.

В прессъобщението не се посочва общият брой на жертвите за месеца. Отбелязва се обаче, че само при нощната руска атака във вторник, 4 август, са загинали най-малко 17 цивилни, а други 44 са били ранени, основно в Киев и околностите му.

Въздушни удари и атаки с дронове засегнаха също Краматорск, Херсон и Запорожие, където бяха убити и ранени десетки хора. Имаше нанесени щети на жилищни сгради, училища, обекти на обществения транспорт, водоснабдителна инфраструктура и складове с хуманитарна помощ.

Според мисията за наблюдение на ООН през първата половина на 2026 г. са потвърдени 1396 убити и 7978 ранени украински цивилни. Това представлява увеличение с 37% спрямо същия период на 2025 г. и със 114% в сравнение с 2024 г. на фона на ескалацията на руските далекобойни удари, пише БТА.

В същото време ООН отбелязва, че по данни на местните руски власти най-малко 12 души са били убити във вторник при украински атаки с дронове с голям обсег срещу няколко руски града.

Според украинските военновъздушни сили от вечерта на 4 август Русия е атакувала Украйна с четири противокорабни ракети, 24 балистични ракети и 115 ударни дрона. Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили 98 от безпилотните летателни апарати.