Втори ден температурен рекорд в Австрия

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Австрия регистрира за втори пореден ден температурен рекорд. В Бад Дойч-Алтенбург, населено място край Виена, вчера следобед температурата е достигнала 41,2°C в 15:40 часа, съобщи Геосфере Аустрия (GeoSphere Austria).

Според данните на Геосфере в историята на метеорологичните измервания в Австрия никога досега не е имало три последователни дни с температури от 40°C или повече. В понеделник (3 август) във Виена бяха измерени 40,1°C, във вторник отново там 41°C, а в сряда в Бад Дойч-Алтенбург 41,2°C.

В Щамерсдорф, който се намира в чертите на столицата, отново бяха отчетени 41°C. Още три измервателни станции на Геосфере регистрираха температури над 40°C – Лангенлебарн и Мистелбах (и двете в Долна Австрия) с по 40,4°C и центъра на Виена с 40,2°C.

Общо в 27 измервателни станции на Геосфере вчера бяха поставени нови абсолютни температурни рекорди за съответните места, пише БТА.

Най-високата температура извън Виена, Долна Австрия и Бургенланд беше измерена в Занкт Андре, Каринтия, (38,9°C), което също представлява нов абсолютен рекорд за тази измервателна станция.

Най-високата температура в провинция Щирия беше измерена в Хартберг (38°C). В Горна Австрия най-горещо беше във Вайер и Бад Гойзерн (37,4°C). В Тирол измервателната станция при Университета в Инсбрук отчете 35°C, в Залцбург станцията Фрайзал 33,8°C, а във Форарлберг станцията в Блуденц регистрира 33,3°C.

„Най-прохладното“ място в Австрия под 1000 метра надморска височина в сряда беше Шопернау (Форарлберг, 839 м) с температура 29°C. Най-ниската температура сред всички 279 измервателни станции на Геосфере беше отчетена в Бруненкогел (Тирол, 3437 м надморска височина) 13,9°C.

През последните дни, най-вече в североизточната част на Австрия, многократно беше регистрирана повишена концентрация на озон. И в сряда в голяма част от алпийската република бяха измерени завишени нива, което може допълнително да увеличи натоварването върху организма, причинено от екстремните горещини.

Според Геосфере приземният озон представлява повишен риск за здравето най-вече за децата, възрастните хора, хората със заболявания на дихателните пътища, както и за всички, които извършват физическа активност на открито.

Очаква се пикът на горещата вълна вече да е отминал. Според прогнозата на Геосфере четвъртък ще започне с нова вълна на екстремни горещини в източната част на Австрия, но следобед се очаква захлаждане, придружено от превалявания.