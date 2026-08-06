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Изригването на вулкана Фуего в Гватемала приключи в сряда след около 50 часа активност, съобщи Националният институт по вулканология, цитиран от Франс прес.

Евакуираните жители вече започват да се завръщат по домовете си, заявиха властите.

Най-активният вулкан в Централна Америка, разположен на около 35 километра от столицата Гватемала, изригна в понеделник. През нощта срещу вторник активността му се засили, като по склоновете му потекоха потоци от лава, а във въздуха се издигнаха високи облаци от газ и вулканична пепел, пише БТА.

Заради опасността властите обявиха най-висока степен на тревога за населените места в района и евакуираха над 1700 жители. Няма загинали, ранени или значителни материални щети.

Според Националния институт по вулканология Фуего, който е висок 3763 метра, се е върнал към нормалните си нива на активност. Националната агенция за управление при бедствия заяви, че предвид видимото отслабване на вулканичната активност завръщането на жителите в населените места е безопасно.