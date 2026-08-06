ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцкият зехтин поевтиня до 3,79 евро за килограм

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23343051 www.24chasa.bg

Изригването на вулкана Фуего в Гватемала приключи

1060
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Вулкан Снимка: pixabay

Изригването на вулкана Фуего в Гватемала приключи в сряда след около 50 часа активност, съобщи Националният институт по вулканология, цитиран от Франс прес.

Евакуираните жители вече започват да се завръщат по домовете си, заявиха властите.

Най-активният вулкан в Централна Америка, разположен на около 35 километра от столицата Гватемала, изригна в понеделник. През нощта срещу вторник активността му се засили, като по склоновете му потекоха потоци от лава, а във въздуха се издигнаха високи облаци от газ и вулканична пепел, пише БТА.

Заради опасността властите обявиха най-висока степен на тревога за населените места в района и евакуираха над 1700 жители. Няма загинали, ранени или значителни материални щети.

Според Националния институт по вулканология Фуего, който е висок 3763 метра, се е върнал към нормалните си нива на активност. Националната агенция за управление при бедствия заяви, че предвид видимото отслабване на вулканичната активност завръщането на жителите в населените места е безопасно.

Вулкан Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво