В Белгия обсъждат младите шофьори да не могат да карат по-мощни автомобили

Белгия обмисля да последва примера на Франция и Италия, като забрани на младите шофьори да управляват по-мощни автомобили, съобщи новинарската агенция Белга.

Идеята се обсъжда, след като първоначален анализ на белгийския Институт за пътна безопасност "Виас" показва, че мощните автомобили участват в сравнително голям дял от пътнотранспортните произшествия с шофьори на възраст между 18 и 24 години.

Белгийският министър на транспорта Жан-Люк Крюк разглежда възможността за въвеждане на подобна мярка по примера на Франция. В края на юли френският парламент прие закон, който забранява на новите шофьори да управляват мощни автомобили през първите три години след получаването на шофьорска книжка, като конкретната граница за мощността на автомобилите предстои да бъде определена. Подобна забрана вече е в сила и в Италия.

Според анализа на "Виас" едва 3% от катастрофите с водачи на възраст между 18 и 24 години са станали с автомобили с мощност над 200 конски сили. За сравнение, при всички възрастови групи този дял е 6 процента, пише БТА.

От института посочват, че идеята има своята логика, тъй като младите шофьори са по-рискова група по отношение на пътните инциденти. Според говорителя на "Виас" Стеф Вилемс обаче съществуват и практически затруднения. В много семейства има само един автомобил, който се използва от всички. Освен това мощността сама по себе си не е достатъчен показател - електромобил с висока мощност не е сравним с лек спортен автомобил, който може да разполага с по-малко конски сили, но да предразполага към по-агресивно шофиране.

От Фламандския автомобилен съюз (ФАС) смятат, че по-ефективно решение би било използването на технологични ограничения. Като пример посочват някои нови модели на "Волво" (Volvo), които разполагат с два ключа, като единият може да бъде програмиран да ограничава максималната скорост на автомобила.

Председателят на автомобилната асоциация "Туринг" Дани Смаге е на мнение, че усилията трябва да бъдат насочени към поведението на водачите, а не към самите автомобили. Според него основният акцент трябва да бъде върху превенцията на рисковото шофиране, употребата на алкохол зад волана и превишаването на скоростта чрез по-добро обучение и по-ефективен контрол.

От ФАС предлагат също да бъде променена системата за обучение на водачите по подобие на тази за мотоциклетистите. В момента младите мотористи първоначално получават право да управляват мотоциклети с по-ниска мощност, а достъпът до по-мощни машини се разрешава на по-късен етап.

Според организацията подобен модел би могъл да се приложи и при автомобилите. Освен това високите застрахователни премии за младите водачи на мощни автомобили вече действат като естествен възпиращ фактор, тъй като се определят както от мощността на превозното средство, така и от възрастта на шофьора.

В България подобна забрана бе обсъждана многократно. Дискутирано бе и младите да не могат да карат нощем, но в крайна сметка подобни промени не бяха приети.