Танкер съобщи за две експлозии в Ормузкия проток край бреговете на Оман

Танкер e подал информация за отекнали две експлозии в близост до него, докато е преминавал през Ормузкия проток край бреговете на Оман. Това съобщи Службата за морски търговски операции на Великобритания (ЮКМТО), цитирана от Ройтерс.

Според информацията инцидентът е станал на около 9 морски мили югоизточно от град Кумзар в Оман, пише БТА.

ЮКМТО уточнява, че корабът и екипажът му са в безопасност, като няма данни за екологични щети.

В края на юли петролен танкер се взриви в Ормузкия проток, след като попадна на морска мина. Според полуофициалната иранска новинарска агенция Тасним, цитирана от Ройтерс и БТА тогава, танкерът се е отклонил от определения от Иран маршрут. Техеран настоява корабите в Ормузкия проток да използват северния коридор, който преминава през ирански териториални води, и да получават предварително разрешение. Иранските власти определят само този маршрут като „безопасен" и предупреждават, че не поемат отговорност за преминаване през други места.