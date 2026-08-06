ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцкият зехтин поевтиня до 3,79 евро за килограм

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23343097 www.24chasa.bg

Всеки шести британец прибягва до крайни мерки, за да се справи с горещините

1188
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Рекордните жеги мъчат британците. СНИМКА: Пиксабей

Всеки шести британец прибягва до крайни мерки като спане в кухнята, отсъствие от работа или резервиране на хотел, за да се справи с горещите вълни, показва проучване на организация "Ситизънс Адвайс", цитирано от Пи Ей Мидия и ДПА.

Организацията отчита, че милиони хора във Великобритания живеят в домове, които не могат да бъдат достатъчно охладени и призовава правителството да предприеме мерки. Според оценките ѝ "кризата, вече е целогодишна" заради екстремните летни горещини, съчетани с високите разходи за отопление през зимата.

Сред предприеманите от хората действия са спане в кухнята, градината или на балкона, използване на болнични, неплатен или платен отпуск, както и настаняване в хотели, за да избягат от жегата.

Още около четири милиона души са използвали импровизирани решения за охлаждане на домовете си, като поставяне на алуминиево фолио, картон или влажни чаршафи върху прозорците.

Според проучването лошото проектиране на жилищата, които задържат топлината, както и високата цена на охлаждащите системи, включително климатиците, оставят много хора без реална възможност да се справят с високите температури, пише БТА.

Изследването установява още, че около 90 000 потребители на централно топлоснабдяване не могат да изключат отоплението си дори през летните месеци.

Рекордните жеги мъчат британците. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво