НПО-та видяха риск от екологична катастрофа след разлив на нефт край бреговете на Оман

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"Грийнпийс" и нидерландската неправителствена организация ПАКС предупредиха за риск от сериозна екологична катастрофа след нефтен разлив в открито море край природен резерват в Оман, предаде Франс прес. Според организациите петролът изтича от танкер, за който се предполага, че е част от т.нар. руски сенчест флот.

По информация на компанията за морска сигурност "Вангард" корабът е бил повреден при три експлозии с неизяснен произход на 6 юни.

Сателитни снимки показват голямо нефтено петно, което според анализаторите съответства на изтичане от плавателен съд, заседнал преди повече от месец край остров Киблия, по южното крайбрежие на Оман.

Районът се намира далеч от Ормузкия проток, където през последните месеци бяха извършени нападения срещу петролни танкери на фона на конфликта в Близкия изток, пише БТА.

Предполага се, че източникът на разлива е танкерът "Карълайн Безенги", който е под британски санкции. Според наличните данни корабът е натоварил около един милион барела суров петрол в руския терминал Шесхарис на Черно море на 11 май и все още е превозвал товара си, когато месец по-късно е бил засечен последният му сигнал.

Експерти отдавна предупреждават за риска от мащабни екологични инциденти, свързани с т.нар. руски сенчест флот, който е съставен предимно от стари петролни танкери, използвани за заобикаляне на западните санкции, свързани с износа на руски суров петрол.